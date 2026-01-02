Jego ojca zastrzelono na terenie uczelni. Mistrz znowu apeluje

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: 13 grudnia 2025 do budynku Brown University w Providence wchodzi uzbrojony napastnik. Zaczyna strzelać. Zabija dwie osoby, dziewięć zostaje rannych.

Kilka dni później policja informuje, że podejrzany o napaść były student Brown University Claudio Neves Valente nie żyje, prawdopodobnie popełnił samobójstwo.

Po tragedii kolejny raz z apelem wystąpił Steve Kerr, wielokrotny mistrz NBA i zwolennik zmiany prawa o dostępie do broni.

Gdy miał 18 lat, zginął jego ojciec. Również w strzelaninie na uczelni.

Tamten koszmarny dzień, 18 stycznia 1984. Steve ma 18 lat, uczy się i gra w koszykówkę na University of Arizona. - Dostałem telefon w środku nocy od przyjaciela rodziny - opowiada w dokumencie "The Last Dance" z roku 2020, dotyczącym kariery Michaela Jordana i drodze Chicago Bulls na szczyt.

- O trzeciej rano zadzwonił telefon w moim pokoju w akademiku. Już wiedziałem, że coś jest nie tak. Przyjaciel powiedział: "Steve, mam złe wiadomości".

Tata, 53-letni Malcolm Kerr, arabista i rektor Uniwersytetu Amerykańskiego w Bejrucie, wysiadał właśnie z windy. Został zabity strzałami w głowę przez dwóch napastników udających studentów. Odpowiedzialność za zamach wzięła na siebie bliska Hezbollahowi Islamska Organizacja Dżihadu. Motyw i sprawcy do dziś nie są znani.

Steve Kerr w pracy Źródło: JOHN G. MABANGLO/EPA/PAP

"Przedwczesna i tragiczna śmierć dr. Kerra z rąk tych nikczemnych zabójców musi wzmocnić naszą determinację, by nie ulegać aktom terrorystycznym. Nie możemy pozwolić, by terroryzm przejął kontrolę nad życiem, działaniami oraz przyszłością naszą i naszych przyjaciół" - oświadczył po zamachu ówczesny prezydent USA Ronald Reagan.

- Tata był uwielbiany na Bliskim Wschodzie, mówił płynnie po arabsku. Bardziej martwiliśmy się prawicową polityką Izraela niż tym, co działo się w Libanie - opowiadał Steve w 2016 roku w podcaście "The Axe Files". - Doświadczyliśmy strachu, ale nie był to czynnik, który skłonił nas do powiedzenia: "o, rany, to naprawdę niebezpieczne". Raczej myśleliśmy, że wszystko będzie dobrze.