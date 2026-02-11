Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Urocza Polka dla ciebie". "Piramida stręczenia kobiet" Epsteina

|
Jeffrey Epstein i nieznana kobieta. Zdjęcia udostępnione przez demokratów w związku ze zbliżającym się terminem ujawnienia akt
Siatka Jeffreya Epsteina. Pisał ze swoimi skautami, kiedy jeszcze odsiadywał wyrok
Źródło: Katarzyna Górniak / "Fakty" TVN
Każdą z posiadłości Jeffreya Epsteina wypełniały zdjęcia jego ofiar. Kobiet były setki i były traktowane jak towar. Prześcigając się między sobą, "skauci" amerykańskiego miliardera stręczyli mu kolejne. Działali na całym świecie, w tym w Polsce.

Od końca stycznia, kiedy Departament Sprawiedliwości USA upublicznił kolejny pakiet akt w sprawie Jeffreya Epsteina - liczony w milionach dokumentów, zdjęć i nagrań - jeszcze bardziej szczegółowo możemy poznać sposób działania jego współpracowników.

"Czego potrzebujesz? Ma mówić czy wyglądać?". "Znalazłem co najmniej trzy, bardzo dobre, młode, biedne". "Spisałem się świetnie. Urocza Polka dla ciebie i gorąca Rosjanka dla mnie". "Mam dla Ciebie kolejną kandydatkę. Polskiego pochodzenia, urodzona w Ameryce. Biegle mówi po polsku". To tylko niektóre cytaty z maili, które Epstein na przestrzeni lat otrzymywał od swoich ludzi.

- To był bardzo skomplikowany schemat. Trochę jak piramida finansowa - tu była piramida stręczenia kobiet - mówi Magdalena Górnicka-Partyka, ekspertka ds. komunikacji, autorka podcastu "Stan Wyborczy - o polityce w Ameryce".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ghislaine, Robert i Elizabeth Maxwell
"Ulubiona córka", która "służyła dwóm potworom"
Marcin Złotkowski
Donald Trump i Jeffrey Epstein w Mar-a-Lago. Zdjęcie z 1997 roku
Media: Trump zadzwonił na policję na początku śledztwa w sprawie Epsteina
2026-02-09T003958Z_1_LWD377408022026RP1_RTRWNEV_C_3774-FOOTBALL-NFL-SUPER-BOWL-EPSTEIN-SURVIVORS-0003
Sprawa Epsteina. "Ta dziewczyna zasługuje na prawdę"

Epstein pisał ze współpracownikami, kiedy odbywał wyrok

O przestępczej działalności Epsteina wiadomo było co najmniej od 2008 roku. Wtedy przed sądem przyznał się do nakłaniania małoletnich dziewcząt do prostytucji. W wyniku skandalicznej ugody z prokuratorem odsiadywał wyrok 13 miesięcy pozbawienia wolności, ale i to za dużo powiedziane, bo Epstein w więzieniu jedynie nocował. Resztę doby mógł spędzać chociażby w swoim domu, gdzie dalej wymieniał maile ze swoimi "skautami".

Dane części stręczycieli współpracujących z Epsteinem zostały zanonimizowane. Niektórych jednak można wyszukać po ich nazwisku. Tak jest z Danielem Siadem, który mianował się "skautem modelek" i poszukiwał ofiar m.in. w Polsce.

"Próbuję się skontaktować z Karin, żeby pokryła moje opłaty w sprawie Słowacji, Czech, Polski i Węgier. Spędzę tam czerwiec i lipiec, szukając w małych wioskach przed letnimi wakacjami. Zrobię Ci wspaniałą niespodziankę" - czytamy w korespondencji między Epsteinem i Siadem z maja 2009 roku. Na wolność Epstein wyszedł około dwa miesiące później.

"Będę podróżować pociągiem, autobusem, czasem taksówkami. Muszę zapraszać rodziców na lunch czy kawę. Mam już jakieś dziewczyny, czekają na mnie w Polsce. Muszę dać im jakieś pieniądze, nie mniej niż cztery tysiące euro. Teraz Kraków. Wyślę Ci pełen raport z każdego miasta, w którym byłem
Daniel Siad w mailu do Jeffreya Epsteina w maju 2009 roku

Epstein wielokrotnie poleci współpracownikom przesyłać Siadowi po kilka tysięcy euro.

22 lipca 2009 roku Epstein wychodzi z więzienia. Dopytywany w mailowej konwersacji tego dnia przez brytyjskiego lorda Petera Mandelsona, "jaka jest wolność", Amerykanin odpisuje, że "świeża, jędrna i aksamitna".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Odpowiedzialność wobec "każdego, kto współdziałał z Epsteinem". "Idziemy po was"

Odpowiedzialność wobec "każdego, kto współdziałał z Epsteinem". "Idziemy po was"

"Facet, który zna wszystkich". Przez Epsteina upada "książę ciemności"

"Facet, który zna wszystkich". Przez Epsteina upada "książę ciemności"

Marcin Złotkowski

Na początku września tamtego roku Epstein od swojego "skauta" otrzymuje pierwsze "raporty". Daniel Siad wysyłał zdjęcia kobiet, ich wiek, wzrost, a nawet wymiary sylwetki. Tym razem są to ledwo pełnoletnie, początkujące modelki. Wspomniana przez niego Polka miała 18 lat. Z opublikowanych maili wynika, że Siad był w Polsce jeszcze co najmniej jeden raz. Pisał o tym w 2011 roku. W 2018 roku odwiedził kolejny raz Europę. Nie wiadomo, co się z nim teraz dzieje.

Szukam całe lato, w różnych częściach Europy. Jak dotąd mam 25 modelek, tych, które wysłałem Ci wcześniej
Daniel Siad w mailu do Jeffreya Epsteina w lipcu 2018 roku

- Wtedy działalność skautów modelingowych była czymś zupełnie normalnym. To był naturalny początek kariery w modelingu, stąd dziewczęta mogły im zaufać. Nie było tak rozpowszechnionych mediów społecznościowych, nie było jak sprawdzić takich osób. Powinno nas przestać dziwić, że często kobiety wpadały w tę siatkę przestępczą - komentuje Górnicka-Partyka.

Ofiary skazane na hejt

A Epstein nigdy nie miał dość. Pracował dla niego też Ramsey Elkholy, który swoje "poszukiwania" prowadził choćby w Tajlandii.

Jestem wciąż w Tajlandii. Znudziłem się Tajkami, więc importuję modelki z Europy w tygodniowych odstępach
Ramsey Elkholy w mailu do Jeffreya Epsteina w styczniu 2012 roku

W kolejnych wiadomościach z 2013 roku "skaut" pisał do Epsteina, że "jest z dwiema polskimi dziewczynami", a "jedna mu się spodoba". O innej Polsce Elkholy pisał tak: "Jeff, rozbierz ją w końcu. Byłoby dobrze ją trochę otworzyć".

Teraz Elkholy gra w zespole muzykę inspirowaną jego podróżami.

Jeffrey Epstein i nieznana kobieta. Zdjęcia udostępnione przez demokratów w grudniu 2025 roku
Jeffrey Epstein i nieznana kobieta. Zdjęcia udostępnione przez demokratów w grudniu 2025 roku
Źródło: Komisja ds. nadzoru Izby Reprezentantów

- To nie przypadek, że wybiera się ofiary z pewnego kontekstu. Jeżeli mówimy o kraju, pewnej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, to te osoby były bardzo dobrze przygotowane - zauważa prof. Grzegorz Iniewicz, psycholog i seskuolog kliniczny z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przez kilka dni po ujawnieniu najnowszej transzy dokumentów w sprawie Epsteina nazwiska setek kobiet, w tym Polek, były jawne, co sprowadziło na nie lawinę hejtu.

Ostateczny los Epsteina i jego partnerki

Jeffrey Epstein został aresztowany w 2019 roku związku z zarzutami handlu małoletnimi w celu wykorzystania seksualnego. Nie doczekał kolejnego sądowego wyroku, bo odebrał sobie życie przez powieszenie.

"Bardzo rozczarowujące" przesłuchanie wspólniczki Epsteina. Nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Bardzo rozczarowujące" przesłuchanie wspólniczki Epsteina. Nagranie

Jego partnerka Ghislaine Maxwell w 2022 roku została skazana na 20 lat więzienia za pomoc w wykorzystywaniu seksualnym nastolatek w latach 1994-2004. Prawnicy Maxwell złożyli apelację od wyroku, ale w październiku 2025 roku odrzucił ją Sąd Najwyższy. We wtorek odmówiła składania zeznań przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów USA. Ustami prawnika Maxwell domaga się ułaskawienia od prezydenta Donalda Trumpa w zamian za zeznania. Do tej pory ona jako jedyna usłyszała wyrok w związku z aferą Epsteina.

Opracował Sebastian Zakrzewski

OGLĄDAJ: "Na każdym, kto się domyślał, ciąży brzemię odpowiedzialności"
pc

"Na każdym, kto się domyślał, ciąży brzemię odpowiedzialności"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Katarzyna Górniak

Źródło: "Fakty" TVN

Źródło zdjęcia głównego: Komisja ds. nadzoru Izby Reprezentantów

Udostępnij:
Tagi:
USAJeffrey EpsteinPrzemoc wobec kobiet
Katarzyna Górniak
Katarzyna Górniak
Reporterka "Faktów" TVN
Czytaj także:
shutterstock_2346761815
Czas ważniejszy niż kalorie? To zmniejsza stan zapalny jelit nawet o 40 procent
Zdrowie
Damian Żurek
Żurek gotowy na walkę o medal. Przygotowania do rywalizacji łyżwiarzy
RELACJA
Linia średnicowa, tunel. Warszawa Śródmieście
Przyszłość linii średnicowej. Sensacyjna koncepcja kolejarzy
Dariusz Gałązka
imageTitle
Francuzki poszły za ciosem w biathlonie. Polkom zabrakło precyzji
EUROSPORT
Martwy kot znaleziony w automacie paczkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Co się stanie z InPostem? "To jest sygnał"
Maja Piotrowska
imageTitle
Kolekcjoner złota. Nie wierzył w sukces, przyćmił największych
EUROSPORT
Ostatnie przygotowania do Berlinale 2026
Berlinale 2026. Pięć konkursowych perełek
Tomasz-Marcin Wrona
shutterstock_2317709075
Kredytobiorcy czekają na ten wyrok. "Może mieć przełomowe znaczenie dla całego rynku"
BIZNES
Wypadek w miejscowości Chrząstawa
Zderzenie auta dostawczego z pociągiem, kierowca zakleszczony
Wrocław
imageTitle
Faworyt nie zawiódł w kombinacji norweskiej. Polacy na końcu stawki
EUROSPORT
Gołoledź, ślizgawica, ślisko, szklanka, lód, oblodzenie, opady marznące
Alarmy IMGW. Sporo zagrożeń ze strony pogody
METEO
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Będzie niższy limit w bankomatach
BIZNES
Śnieg spadł w Tatrach
Z objęć wiosny wprost w ramiona zimy. Miejscami mocniej sypnie śniegiem
METEO
Adam Andruszkiewicz
Wiceszef kancelarii prezydenta z zarzutami. Andruszkiewicz komentuje
Maciej Duda, Łukasz Ruciński
imageTitle
Koleżanki z medalami, ona płakała. Wystarczył rzut oka na telefon
EUROSPORT
Trasa Łazienkowska
Krucza, plac Narutowicza, Trasa Łazienkowska. Lista inwestycji drogowych
Klaudia Kamieniarz
GettyImages-2260228405
Polska maskotka Pieroguszka hitem igrzysk
Polska
Według szefa PFR Nieruchomości potrzebnych jest milion mieszkań ponad to co buduje rynek
"Wojna hybrydowa" na rynku mieszkań. Tutaj deweloperzy tną ceny
BIZNES
50 min
Braun
Kto może trafić na listy Brauna? "Postaci jeszcze dziwaczniejsze niż on sam"
Debata TVN24+
Spółki na Wall Street w ciągu dnia straciły 3 biliony dolarów
Zapadną za 100 lat. Sprzedały się na pniu
BIZNES
Atak na ratownika medycznego w Kozienicach (zdjęcie ilustracyjne)
"Zamachnął się i uderzył ratownika medycznego"
WARSZAWA
imageTitle
Hołd dla ojca na pierwszej linii frontu. Poruszający występ ukraińskiego solisty
EUROSPORT
Nawrocki i Czarzasty
Nawrocki o Czarzastym: o jedno uderzenie serca od prezydentury
Polska
Drzewo spadło podczas wycinki na przejazd kolejowy
Błąd podczas wycinki. Drzewo spadło na przejazd kolejowy
Olsztyn
Łabędź przymarzł do Wisły
Uwolnili łabędzia przymarzniętego do lodu, ale musiał zostać uśpiony
Kraków
Wieś Stanowiska, po drugiej stronie zamarzniętej rzeki jest już Litwa
Poligon tuż przy granicy z Polską. "To naprawdę bardzo blisko"
Białystok
Rozbój na dworcu PKP w Goleniowie
Brutalny atak na dworcu kolejowym. Napadli i pobili mężczyznę
Szczecin
Polscy i amerykańscy żołnierze podczas ćwiczenia DEFENDER Europe 20 Plus na poligonie koło Drawska Pomorskiego
Rząd przyjął ustawę o SAFE. "Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu"
BIZNES
WOT
Porucznik z prokuratorskim zarzutem zgwałcenia nastolatki. Kontrola w Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej
Katowice
36-latek został zatrzymany
Nie powinien prowadzić z dwóch powodów. Szybki wyrok
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica