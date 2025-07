Budowa mieszkań w Dubaju Źródło: Katerina Elagina / Shutterstock

Kluczowe fakty: Tokenizacja nieruchomości to sposób handlu prawem własności mieszkania poprzez sprzedaż lub zakup tokenów (forma cyfrowego udziału).

Takie transakcje miały już miejsce w USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Europie.

Rozwiązanie pozwala inwestować w nieruchomości na całym świecie bez konieczności wykładania środków na całe mieszkanie.

Czy można kupić nieruchomość za kilkaset złotych? - Branża kryptowalut pracuje właśnie nad zwiększeniem adopcji (szerszym wykorzystaniem - red.), chociażby tokenizacją nieruchomości. Polega ona na cyfrowym odwzorowaniu prawa własności do nieruchomości na blockchainie (cyfrowy, zdecentralizowany rejestr - red.) i podzieleniu go na mniejsze, zbywalne jednostki – tokeny. Dzięki temu inwestorzy mogą nabywać udziały w danej nieruchomości, nawet dysponując mniejszym kapitałem - wyjaśnia nam dr hab. Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain na Uczelni Łazarskiego.

Precyzuje, że chodzi o to, żeby zamiast kupić całe mieszkanie, można było kupić jego część. - Jest to zapisane w cyfrowym tokenie, który zawiera informację, jak dużą część nabyliśmy, jakie mamy prawo do udziału na przykład w zyskach z wynajmu nieruchomości. W ten sposób można bezpieczniej inwestować w nieruchomości na całym świecie - dodaje.

"W kolejce czekało 10 tysięcy osób"

Krzysztof Piech za przykład lidera tego typu rozwiązań podaje Dubaj. - Tamtejsze władze aktywnie wspierają innowacje w sektorze nieruchomości. Stworzono odpowiednie regulacje, dzięki czemu w maju uruchomiono pierwszy w regionie projekt tokenizacji nieruchomości. Na razie pilotażowy projekt ograniczony był tylko do rezydentów i nie można było dokonywać wpłat w kryptowalutach, ale można było nabyć udział w nieruchomości już za około dwa tysiące złotych. W przyszłości oczekuje się, że dzięki temu będzie przyciągany kapitał z całego świata - podkreśla nasz rozmówca.