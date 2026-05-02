Świat Jechali świętować Dzień Pracy. W wypadku autokaru zginęło 11 osób, kilkadziesiąt rannych Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Wypadek autokaru w Meksyku Źródło: Gobierno del Estado de Nayarit

Autobus, który wyruszył ze stanu Jalisco, wypadł z drogi w pobliżu miejscowości Amatlan de Canas. Według informacji przekazanych przez władze stanowe, na które powołuje się Reuters, pasażerowie podróżowali do jednego z lokalnych ośrodków wypoczynkowych.

W wyniku wypadku, do którego doszło w piątek - na początku długiego weekendu związanego z obchodami Dnia Pracy (Dia del Trabajo) - zginęło co najmniej 11 osób, a 31 odniosło obrażenia.

Wypadek autokaru w Meksyku Źródło: Gobierno del Estado de Nayarit

Sprawdzają, czy zawiniły niesprawne hamulce

W akcji ratunkowej uczestniczyły jednostki z Nayarit oraz Jalisco. Na zdjęciach udostępnionych przez służby ratownicze widać przewrócony na bok, zniszczony i pokryty błotem autokar.

Jak wynika z wstępnych komunikatów lokalnej policji, cytowanych przez portal El Universal, śledczy sprawdzają, czy przyczyną piątkowej tragedii mogła być awaria układu hamulcowego pojazdu.

Wypadek autokaru w Meksyku Źródło: Gobierno del Estado de Nayarit

Niebezpiecznie na drogach w Meksyku

Agencja Reuters przypomina, że w Ameryce Łacińskiej często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków drogowych.

We wrześniu ubiegłego roku w centralnym Meksyku co najmniej 10 osób straciło życie, a 61 zostało rannych po kolizji pociągu towarowego z piętrowym autobusem pasażerskim. W lutym 2025 roku, w południowej części kraju doszło do jeszcze większej tragedii, gdy w zderzeniu autobusu jadącego z Cancun do stanu Tabasco z ciężarówką zginęło ponad 40 osób. Pojazd stanął wówczas w płomieniach.

Reuters zwraca uwagę, że autobusy dalekobieżne pozostają kluczowym elementem infrastruktury transportowej w Meksyku ze względu na niewystarczająco rozwiniętą sieć pasażerskich połączeń kolejowych.

Rząd prezydent Claudii Sheinbaum zadeklarował jako priorytetowy cel rozbudowę krajowej sieci połączeń kolejowych, aby skomunikować regiony północne i centralne. Inwestycja ta ma na celu nie tylko usprawnienie komunikacji, ale przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa podróżnych dzięki zmniejszeniu natężenia ruchu i zależności Meksyku od transportu drogowego.

