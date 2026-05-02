Świat

Jechali świętować Dzień Pracy. W wypadku autokaru zginęło 11 osób, kilkadziesiąt rannych

Wypadek autokaru w Meksyku
Źródło: Gobierno del Estado de Nayarit
Co najmniej 11 osób nie żyje, a ponad 30 zostało rannych w wypadku autokaru w stanie Nayarit zachodniej części Meksyku. Pojazd wypadł z drogi, śledczy sprawdzają, czy mogły zawinić niesprawne hamulce.

Autobus, który wyruszył ze stanu Jalisco, wypadł z drogi w pobliżu miejscowości Amatlan de Canas. Według informacji przekazanych przez władze stanowe, na które powołuje się Reuters, pasażerowie podróżowali do jednego z lokalnych ośrodków wypoczynkowych.

W wyniku wypadku, do którego doszło w piątek - na początku długiego weekendu związanego z obchodami Dnia Pracy (Dia del Trabajo) - zginęło co najmniej 11 osób, a 31 odniosło obrażenia.

Źródło: Gobierno del Estado de Nayarit

Sprawdzają, czy zawiniły niesprawne hamulce

W akcji ratunkowej uczestniczyły jednostki z Nayarit oraz Jalisco. Na zdjęciach udostępnionych przez służby ratownicze widać przewrócony na bok, zniszczony i pokryty błotem autokar.

Jak wynika z wstępnych komunikatów lokalnej policji, cytowanych przez portal El Universal, śledczy sprawdzają, czy przyczyną piątkowej tragedii mogła być awaria układu hamulcowego pojazdu.

Źródło: Gobierno del Estado de Nayarit

Niebezpiecznie na drogach w Meksyku

Agencja Reuters przypomina, że w Ameryce Łacińskiej często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków drogowych.

We wrześniu ubiegłego roku w centralnym Meksyku co najmniej 10 osób straciło życie, a 61 zostało rannych po kolizji pociągu towarowego z piętrowym autobusem pasażerskim. W lutym 2025 roku, w południowej części kraju doszło do jeszcze większej tragedii, gdy w zderzeniu autobusu jadącego z Cancun do stanu Tabasco z ciężarówką zginęło ponad 40 osób. Pojazd stanął wówczas w płomieniach.

Schody się zawaliły i teraz nie wiadomo, kto za nie odpowiada
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Schody się zawaliły i teraz nie wiadomo, kto za nie odpowiada

Katowice

Reuters zwraca uwagę, że autobusy dalekobieżne pozostają kluczowym elementem infrastruktury transportowej w Meksyku ze względu na niewystarczająco rozwiniętą sieć pasażerskich połączeń kolejowych.

Rząd prezydent Claudii Sheinbaum zadeklarował jako priorytetowy cel rozbudowę krajowej sieci połączeń kolejowych, aby skomunikować regiony północne i centralne. Inwestycja ta ma na celu nie tylko usprawnienie komunikacji, ale przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa podróżnych dzięki zmniejszeniu natężenia ruchu i zależności Meksyku od transportu drogowego.

Czytaj także:
Donald Trump
Amerykanie ocenili decyzję Trumpa. Sondaż nie zostawia złudzeń
Świat
Wypadek w Jednaczewie
Po wypadku porzucił auto. W środku był człowiek
Białystok
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
sklep
Czy 2 maja sklepy będą otwarte?
BIZNES
burza piorun blyskawica niebo chmury
Tutaj po majówce może zagrzmieć. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Zniszczone samoloty na lotnisku w Czelabińsku
Uderzenie w głębi Rosji. Ogromne straty
Świat
fabryka samochodów, aut
Groźba Trumpa "nie do przyjęcia". UE odpowiada
BIZNES
imageTitle
Wielki powrót faworyta. Dogrywka i niesamowity rzut w Toronto
EUROSPORT
Paliwa benzyna
Maksymalne ceny paliw na majówkę. Ile zapłacimy w sobotę?
BIZNES
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Pełnia Kwiatowego Księżyca. Wasze zdjęcia
METEO
16 min
3004_cnb_davies
Profesor Davies: Polacy chyba tego nie widzą, ale ja to widzę
Czarno na białym
Łatwogang i Badoes
Kapitalizm, łapy precz od streamu!
Szymon Żyśko
Donald Trump w Gabinecie Owalnym (23 kwietnia 2026)
Decyzja Trumpa, zapowiedź Nawrockiego, tragiczny wypadek
To warto wiedzieć
imageTitle
Rusza Speedway Grand Prix 2026. O której godzinie zawody w Landshut?
EUROSPORT
Pogodnie, wiosna, ciepło, gorąco
To będzie ciepły dzień. Temperatura przekroczy 25 stopni
METEO
Udawał amerykańskiego żołnierza
USA wycofają część żołnierzy. Jest decyzja Pentagonu
Świat
imageTitle
Czegoś takiego w Crucible jeszcze nie było. Najdłuższa partia w historii
EUROSPORT
imageTitle
Gol na wagę utrzymania? Dramatyczna końcówka w Warszawie
EUROSPORT
imageTitle
Zmarzlik i spółka dostaną po kieszeni w nowym sezonie
EUROSPORT
imageTitle
Wielki Idol Lewandowskiego włącza się do akcji Łatwoganga
EUROSPORT
Donald Trump
"Działania wojenne zakończyły się". Trump pisze do Kongresu
Świat
imageTitle
Niepoważne tłumaczenia i drakońska kara dla medalistki olimpijskiej
EUROSPORT
Eutanazja dzieci w Kanadzie a zgoda rodziców. Co tu jest nieprawdą
"To byłaby wielka rzecz". Ministra: jeszcze w maju skierujemy wniosek
Polska
54 min
pc
Ich odrażająca współpraca trwała dwie dekady. Co łączyło Epsteina i Maxwell?
imageTitle
Świątek atrakcją w Rzymie. Trening w wyjątkowym miejscu
EUROSPORT
Eksplozja w Yellowstone
"Największa erupcja od 2024 roku". Nagranie
METEO
imageTitle
Cios Piasta i szybka odpowiedź Korony
EUROSPORT
Elżbieta Tomczak skończyła w styczniu 100 lat. Nadal jest w świetnej formie
"Nie ograniczała się", dożyła 100 lat. Ilu ma rówieśników?
Piotr Krysztofiak
Andrzej Poczobut
Sikorski: będę do tego namawiał Poczobuta
Polska
Bielsko-Biała
Kolejny przystanek urodzinowej trasy. Taka będzie pogoda
METEO

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica