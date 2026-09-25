Świat Oskarżyła rapera Jaya-Z o gwałt. Nagły zwrot w sprawie Oprac. Ewa Żebrowska |

Beyonce i Jay-Z na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Abaca

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W grudniu 2024 roku muzyk Jay-Z został oskarżony o odurzenie i zgwałcenie 13-latki. Do zdarzenia miało dojść w 2000 roku podczas imprezy zorganizowanej po gali MTV Video Music Awards. Shawn Carter, znany jako Jay-Z, od początku stanowczo zaprzeczał zarzutom. Uznał, że to "próba szantażu". Określił je też jako "bezpodstawne, zmyślone i bulwersujące".

Kobieta, której personaliów nie ujawniono, w 2025 roku wycofała powództwo. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Jay-Z pozwał ją oraz reprezentujących ją prawników, zarzucając im zmowę, która miała na celu zmuszenie go do zawarcia poufnej ugody finansowej pod groźbą zrujnowania jego reputacji.

W toku tego postępowania kobieta złożyła teraz oświadczenie, w którym wycofała swoje wcześniejsze twierdzenia dotyczące rapera. Wspomniała również, że krótko przed wskazaniem nazwiska muzyka w pozwie informowała swoich prawników o "pewnych problemach ze zdrowiem psychicznym".

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"W żadnym z moich twierdzeń nie ma ani krzty prawdy"

"Shawn 'Jay-Z' Carter nigdy mnie nie zgwałcił. Nigdy nie spotkałam się z panem Carterem ani z nim nie rozmawiałam. Pan Carter nigdy nie dopuścił się wobec mnie żadnego niewłaściwego zachowania" - brzmi cytowane przez magazyn "Rolling Stone" oświadczenie, złożone w sądzie federalnym na Manhattanie. "W żadnym z moich twierdzeń dotyczących pana Cartera nie ma ani krzty prawdy" - dodała kobieta. Zaznaczyła też, że jest świadoma, ile bólu i cierpienia przysporzyły jej fałszywe oskarżenia i ile wyrządziły szkód, "których nie da się w pełni naprawić".

Muzyk wycofał swój pozew wobec niej. Obecny prawnik kobiety, James Blair Newman Jr twierdzi, że kobieta wciąż utrzymuje, że padła ofiarą napaści seksualnej, lecz "pomyliła się", błędnie wskazując znanego muzyka.