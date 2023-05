Wójt Jaworza zginął na Sardynii. Włoskie media informują o wynikach sekcji zwłok

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 442 dni. Wielka Brytania potwierdziła, że dostarcza Ukrainie pociski dalekiego zasięgu. Ogłosił to w Izbie Gmin minister obrony Ben Wallace. Pociski manewrujące powietrze-ziemia Storm Shadow mają zasięg do 300 kilometrów. "Storm Shadow to prawdziwy 'game changer', który znacząco zmieni sytuację na froncie, jeśli chodzi o możliwość dosięgnięcia bardziej oddalonych celów. Właśnie o takie pociski Kijów prosił swoich sojuszników od samego początku wojny" - informowało CNN. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.