Jarosław Kaczyński miał mówić o budowie IV Rzeszy. "FAZ": rząd zaostrza ton wobec Niemiec

"FAZ": rząd zaostrza ton wobec Niemiec

"FAZ" o działaniach premiera Morawieckiego

Morawiecki o odszkodowaniach

O sprawie tej Morawiecki mówił pod koniec listopada w wywiadzie dla agencji dpa. - Polska została bardzo źle potraktowana, nie otrzymując reparacji - oświadczył premier. - Tworzymy Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego. (...) Ten instytut zinstytucjonalizuje nasze wysiłki, by przeanalizować wszystkie straty, ale także by przeanalizować podejście, które zamierzamy przyjąć w sprawie reparacji - dodał. Wspomniał też o raporcie grupy parlamentarnej. - Decyzja o tym, co, kiedy i jak zrobić z tym raportem, nie została jeszcze podjęta. Ale przygotowujemy wszystko, co jest potrzebne do zaprezentowania tego raportu światu - zapowiedział szef polskiego rządu.