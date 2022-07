Zastrzelił byłego premiera Japonii. Policji tłumaczył, że żywi urazę do "konkretnej organizacji"

Mężczyzna, który w piątek zastrzelił byłego premiera Japonii Shinzo Abe, powiedział policji, że żywi urazę do "konkretnej organizacji", z którą - według niego - miał być powiązany polityk - przekazały japońskie służby, które kontynuują wysiłki w celu wyjaśnienia motywu zbrodni. 41-latek oddał strzał do byłego szefa japońskiego rządu z własnoręcznie skonstruowanej broni palnej. Kilka innych egzemplarzy takiej broni znaleziono w czasie przeszukań w jego mieszkaniu.

Policja zacytowała sprawcę zabójstwa 41-letniego Tetsuyę Yamagami, który powiedział podczas przesłuchania, że żywi urazę do "konkretnej organizacji", która, jak sądził, była powiązana z Abe. Sprawca zaprzeczył, jakoby popełnił przestępstwo ze względów politycznych. Dodał, że o wystąpieniu byłego premiera dowiedział się z umieszonego w internecie harmonogramu spotkań kampanijnych.

Według źródeł rządowych, Yamagami to były członek morskich Sił Samoobrony Japonii, jak formalnie nazywają się siły zbrojne tego kraju. Również sam podejrzany przyznał się do służby w Siłach Samoobrony. Jak przekazała policja, kiedy przeprowadzał zamach, był bezrobotny.

Zabójstwo byłego premiera Japonii

Były premier Shinzo Abe został postrzelony z bliskiej odległości podczas przemówienia przed dworcem kolejowym w zachodniej prefekturze Nara około południa w piątek, przed niedzielnymi wyborami do izby wyższej. Został przewieziony do szpitala, następnie lekarze potwierdzili jego śmierć. Yamagami podszedł do byłego szefa japońskiego rządu od tyłu, z bronią domowej roboty, skonstruowaną z połączenia różnych materiałów, takich jak metal i drewno. Nie jest jeszcze wiadomo, czy sam pocisk również była wykonany chałupniczo.