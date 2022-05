"Jeszcze pięć lat temu nikt by o tym nawet nie pomyślał". Analitycy: Japonia odchodzi od pacyfizmu

Więcej pieniędzy na wojsko

Wielu Japończyków sprzeciwia się działaniom stojących w sprzeczności z pacyfistyczną tradycją. - Opinia publiczna nadal uważa Japonię za pacyfistyczne państwo, które nie powinno mieć nawet możliwości, by kogoś zaatakować, a tylko takie, które pozwolą się bronić. To spowodowało, że rząd działa wolniej - powiedział w rozmowie z CNN James Brown, ekspert ds. stosunków międzynarodowych z Temple University.

Od "łuku wolności i dobrobytu" do "wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku"

W 2007 roku wezwał rządzących Indiami, by razem z Japonią pracować na rzecz "pielęgnowania i wzbogacania" regionu. Dało to początek organizacji, która przyjęła później nazwę Czterostronny Dialog Bezpieczeństwa (Quadrilateral Security Dialogue, w skrócie Quad). To nieformalny sojusz strategiczny między Japonią, Indiami, USA i Australią, który trwa do dziś.