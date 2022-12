Zmiana w polityce obronnej Tokio. Japonia chce mieć "zdolność do kontrataku"

czytaj dalej

Demonstracje w Chinach przeciwko rządowej polityce "zero covid" są zbyt małe, by mogły coś zmienić, pokazują jednak, że wielu Chińczykom będzie trudno ponownie zaufać władzy i to może być ich długofalową konsekwencją - ocenił doktor Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Ekspert OSW dodał, że "Chińczycy, jeżeli nawet nie protestują w większości, to stracili wiarę w lepszą przyszłość pod rządami partii komunistycznej".