Nowe fakty w sprawie zderzenia samolotów w Tokio. Możliwy "błąd ludzki"

Airbus A350 z 379 pasażerami na pokładzie, który na pasie startowym zderzył się z inną maszyną, dostał pozwolenie na lądowanie na lotnisku w Tokio - potwierdziły linie Japan Airlines. Według japońskich mediów policja sprawdza, czy zawinił człowiek. Śledczy na miejscu tragedii szukają odpowiedzi co do jej przyczyn.

Pilot miał pozwolenie na lądowanie

W sprawie pojawiają się nowe fakty. Z nagrania wieży kontroli lotów, do którego dotarły media, wynika, że piloci Airbusa otrzymali od kontrolera polecenie kontynuowania podejścia do pasa startowego, a chwilę później także zgodę na lądowanie. Po dwóch minutach na tym samym pasie doszło do zderzenia. Linie lotnicze Japan Airlines potwierdziły w oświadczeniu wydanym w środę, że pilot zrozumiał i powtórzył uzyskane od kontrolera pozwolenie na lądowanie i kontynuował je zgodnie z procedurami.

- Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wystąpił błąd ludzki - ocenił analityk ds. lotnictwa i były pilot Hiroyuki Kobayashi, cytowany przez Reutersa. - Co do zasady tylko jeden samolot otrzymuje pozwolenie na to, by znaleźć się na pasie startowym. (Airbus - red.) otrzymał pozwolenie na lądowanie, choć na pasie był samolot japońskiej straży przybrzeżnej - zauważył.