Zasłonili turystom jeden z najbardziej znanych widoków Japonii

Położone u podnóża góry Fuji miasto Kawaguchiko zostało opanowane przez zagranicznych turystów próbujących zrobić idealne zdjęcie najsłynniejszej góry Japonii. Często wybierali miejsce przed sklepem jednej z japońskich sieci, by uchwycić tam kontrast między mocno oświetlonym neonami budynkiem, a majestatyczną górą za nim. We wtorek jednak panorama została zasłonięte przez czarną gęstą siatkę. Zrobiono to po skargach mieszkańców na turystów, którzy - mimo zakazów i ostrzeżeń - mieli tłoczyć się na wąskim chodniku po drugiej stronie drogi przy sklepie. Utrudniało to mieszkańcom korzystanie z niego i blokowało wyjazd.