Zamach na byłego premiera Japonii. Shinzo Abe postrzelony

Rosyjscy politycy nie kryją zadowolenia z powodu decyzji Borisa Johnsona, który ogłosił w czwartek, że złoży rezygnację. Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa uznała, że doniesienia o dymisji brytyjskiego premiera "mówią o głębokim wewnętrznym kryzysie politycznym w tym kraju". Były prezydent Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że to "logiczny wynik brytyjskiej arogancji". "On nas nie lubi, my też go nie lubimy" - powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, pytany o losy Johnsona.