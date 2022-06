Zakaz małżeństw jednopłciowych zgodny z konstytucją. Sprzeczne orzeczenia sądów w Japonii

Trzy pary homoseksualne w Osace twierdziły w pozwie, że są dyskryminowane przez bycie pozbawionymi takich samych korzyści prawnych i ekonomicznych, jakie dzięki małżeństwu mają pary heteroseksualne. W pozwie domagano się też odszkodowania w wysokości miliona jenów dla każdej z par (ok. 33 tys. zł).

Pozwy par jednopłciowych

W 2021 roku jako pierwszy zapadł wyrok sądu w Sapporo. Wówczas stwierdzono jednak, że zakaz małżeństw jednopłciowych w Japonii rzeczywiście jest niezgodny z konstytucją. Sąd nie przyznał parom jednopłciowym odszkodowań, ale uznał, że brak możliwości zawierania przez nie małżeństw narusza art. 14 konstytucji zakazujący dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wyznanie, status społeczny czy pochodzenie. Stwierdzono, że skoro orientacja seksualna nie jest wyborem, to dyskryminacją jest odbieranie parom jednopłciowym korzyści z małżeństwa.

Na orzeczenia czekają jeszcze pary w Tokio, Fukuoce i Nagoi, co nasila publiczną debatę nad małżeństwami jednopłciowymi w Japonii. Jak zauważa agencja Reutera, Japonia pozostaje jedynym krajem w grupie G7, w którym małżeństwa jednopłciowe wciąż nie są legalne. G7 to nieformalna, międzyrządowa platforma łącząca siedem ważnych gospodarczo państw demokratycznych: USA, Wielką Brytanię , Niemcy, Francję , Włochy, Kanadę i Japonię.

Związki partnerskie

Wyrok sądu w Osace rozczarował przedstawicieli środowiska LGBT, którzy liczą na zmianę przepisów ogólnokrajowych w Japonii. - Po orzeczeniu w Sapporo liczyliśmy co najmniej na to samo, jeśli nie na coś lepszego - komentuje decyzję sądu w Osace cytowany przez Reutersa aktywista Gon Matsunaka. - Zastanawiam się, czy system prawny w tym kraju rzeczywiście działa - mówi z kolei powódka Machi Sakata, która poślubiła swoją partnerkę w Stanach Zjednoczonych. Ich dziecko ma przyjść na świat w sierpniu.

Tymczasem zgodnie z obowiązującymi obecnie w Japonii przepisami osobom pozostającym w związku jednopłciowym nie przysługuje prawo do opieki nad dzieckiem partnera. Osoby te nie mogą też po nim dziedziczyć, np. domu, w którym wspólnie mieszkały. - Zależało nam, by pary homoseksualne miały dostęp do takich samych praw jak pary heteroseksualne - powiedział Reutersowi reprezentujący powodów prawnik Akiyoshi Miwa, zapowiadając apelację.