Mieszkańcy japońskiej wyspy w środku globalnych napięć. Tokio rozważa wzmocnienie sił na wyspie Yonaguni

Choć oficjalnie wysypy te kontrolowane są przez Japonię, prawo do nich roszczą sobie zarówno Chiny, jak i Tajwan. Spór o Diaoyu - jak nazywają skalisty archipelag Chińczycy - ciągnie się od ponad wieku, ale to w ostatnich latach Pekin zwiększył swoją obecność na tym obszarze.

Wyspa Yonaguni od II wojny światowej okupowana była przez Amerykanów. W 1972 roku powróciła do Japonii jako część Prefektury Okinawa, pasma wysepek porozrzucanych na Morzu Wschodniochińskim, na południe od głównych japońskich wysp. Choć wyspa należy do Japonii, geograficznie bliżej jej do Tajpej niż Tokio – zwraca uwagę CNN, dodając, że przy dobrej pogodzie z zachodniego krańca Yonaguni można dostrzec zarys tajwańskich wzgórz.