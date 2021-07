Wicepremier Japonii o "sytuacji zagrażającej przetrwaniu"

Japoński wicepremier Taro Aso, cytowany przez agencję Kyodo, dał do zrozumienia, że jego kraj może być wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi zmuszony do obrony Tajwanu, jeśli ten zostanie zaatakowany.

Chiny nigdy nie wykluczyły możliwości użycia siły, by przejąć kontrolę nad rządzonym demokratycznie Tajwanem, a w ostatnich miesiącach nasiliły działania wojskowe wokół wyspy, co doprowadziło do wzrostu napięć.