"FT": USA wycofują myśliwce F-15 z japońskiej Okinawy. Nie brakuje głosów krytyki

Amerykańskie siły powietrzne planują wycofać z japońskiej wyspy Okinawa myśliwce F-15. Stale stacjonujące tam maszyny zastąpić mają "rotacyjną siłą" złożoną z nowszych myśliwców F-22. Część ekspertów uważa, że będzie to stanowić dla Chin sygnał o osłabieniu amerykańskiej siły odstraszania - pisze w czwartek "Financial Times".

- Dla Chin będzie to sygnał, że USA nie traktują poważnie potrzeby wzmocnienia swych słabnących sił (zbrojnych) - mówi były pilot F-15 i zastępca dowódcy sił powietrznych Pacyfiku David Deptula. - To ich zachęci do tego, by podjąć bardziej dramatyczne kroki - dodaje.