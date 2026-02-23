Turyści uwięzieni w windzie jednej z najwyższych budowli świata

Japonia. Turyści utknęli w windzie w Tokyo Skytree Źródło: Reuters

Do awarii doszło w niedzielę wieczorem o godzinie 20.20 czasu lokalnego, gdy dwie windy łączące wejście z tarasem widokowym na wysokości 350 metrów nagle zatrzymały się 30 metrów nad ziemią. Jedna z nich była pusta, natomiast w drugiej, zjeżdżającej z tarasu, znajdowało się 20 osób, w tym dwoje dzieci.

Akcja ratunkowa, prowadzona przez strażaków, zakończyła się po pięciu godzinach sukcesem w poniedziałek o 2.00 w nocy. Ratownicy opuścili sąsiednią, sprawną windę na tę samą wysokość i przez boczne drzwi ewakuowali do niej wszystkich uwięzionych pasażerów - podał państwowy nadawca NHK.

W wyniku awarii ok. 1,2 tys. turystów zostało tymczasowo uwięzionych na tarasie widokowym. Zostali oni sprowadzeni na dół przed północą przy użyciu innej windy. Operator obiektu poinformował, że w poniedziałek wieża będzie zamknięta w celu przeprowadzenia szczegółowej kontroli technicznej. Przyczyny awarii bada policja.

Jedna z najwyższych budowli

Tokyo Skytree to mierząca 634 m wieża telewizyjno-radiowa i widokowa zlokalizowana w dzielnicy Sumida w północno-wschodniej części stolicy Japonii. Jest najwyższą wieżą w kraju i trzecią co do wysokości budowlą na świecie. Otwarta w 2012 roku, stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy Japonii, oferując panoramiczne widoki na miasto z dwóch tarasów widokowych.

Pierwszy taras, ustawiony na wysokości 350 metrów, jest w stanie pomieścić 2 tys. osób. Drugi, położony na wysokości 450 m, pomieści jednocześnie 900 osób.

Opracował Maciej Wacławik / az