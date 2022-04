Premier Jacinda Ardern w swojej pierwszej od dwóch lat zagranicznej podróży. Została powitana przez parę smutnych kiwi

Szefowa nowozelandzkiego rządu potem została przywitana między innymi przez muzyków, którym towarzyszyła para dużych maskotek - zielonego i żółtego kiwi. Maskotki kołysały się do nostalgicznych, powolnych i nieco smutnych dźwięków skrzypiec i pianina.

Surrealistyczna scena wywołała mieszane reakcje w mediach społecznościowych. Komentarze użytkowników Twittera spisała redakcja brytyjskiego "The Guardian". "Mam wrażenie, że kiwi wparowały na pogrzeb" - komentował jeden z użytkowników. "To jest takie piękne" - przyznał inny ."To brzmi jak biadolenie. Czy wszystko porządku?" - zapytał kolejny.