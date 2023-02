Tajemnicza kula usunięta z plaży w Japonii. Ekspert twierdzi, że wie, co to jest

Tajemnicza metalowa kula, którą znaleziono na wybrzeżu Japonii, została usunięta przez tamtejsze władze. Rząd w Tokio nadal nie potwierdził, czym był ten obiekt, ale najprawdopodobniej to ogromna boja wyrzucona przez morze na brzeg. - Jest bardzo łatwa do rozpoznania - twierdzi oceanograf, z którym rozmawiało BBC.

Tajemnicza kula na japońskiej plaży

Tamtejsi urzędnicy twierdzą, że kula może być zwykłą boją morską, wyprodukowaną za granicą. Takie głosy pojawiły się już wcześniej, a oceanograf Mark Inall, z którym rozmawiało BBC, twierdzi, że widać to było na pierwszy rzut oka. - Jest bardzo łatwa do rozpoznania - powiedział i dodał, że podobne boje często są wyrzucane przez ocean na wybrzeża Szkocji , gdzie pracuje. Według niego boje mogą oderwać się od miejsca, w którym były zaczepione, np. podczas silnego sztormu, i nawet przez dziesiątki lat unosić się na powierzchni wody, rdzewieć, a ostatecznie zostać wyrzucone na brzeg.

Niepokojąca aktywność Korei Północnej i Chin

BBC przypomina, że obiekt został odnaleziony w czasie zwiększonych niepokojów związanych m.in. z wystrzelaniem przez Koreę Północną pocisków balistycznych. W sobotę 18 lutego jeden z nich wpadł do Morza Japońskiego, w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii. W dodatku w ostatnim czasie nad Ameryką Północną zestrzelono cztery niezidentyfikowane obiekty latające. Amerykańskie władze wskazały, że jeden z nich to chiński balon obserwacyjny. Japonia także od dłuższego czasu podnosi obawy dotyczące szpiegostwa ze strony Chin. W zeszłym tygodniu rząd w Tokio poinformował, że w latach 2019-2021 zauważono co najmniej trzy takie obiekty, co do których "silnie podejrzewano", że należą do Pekinu.