Świat Oblał salon gier benzyną i podpalił. Po 15 latach wykonano wyrok śmierci Oprac. Ewa Żebrowska |

Osaka, Japonia. Nagrania archiwalne Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Stracony w piątek to 58-letni Sunao Takami. Zgodnie z sentencją wyroku mężczyzna 5 lipca 2009 roku oblał benzyną i podpalił salon pachinko, popularnych w Japonii maszyn do gier, w dzielnicy Konohana w Osace. Zginęło pięć osób w wieku od 20 do 72 lat, dziesięć innych osób odniosło obrażenia, w tym niektóre poważne.

"Odebrał życie pięciu niewinnym osobom, spowodował obrażenia u 10 innych i wywołał szok i strach w całym społeczeństwie. Cierpienie ofiar było nie do opisania. Po starannym rozważeniu nakazałem wykonanie wyroku" - mówił mediom minister sprawiedliwości Hiroshi Hiraguchi, cytowany przez portal dziennika "Yomiuri Shimbun". Sześcioosobowa ława przysięgłych i trzyosobowy skład sędziowski odrzuciły argument obrony, że mężczyzna działał pod wpływem silnych urojeń - przypomina BBC.

Pierwsza egzekucja po zmianie władzy

Jest to pierwsza egzekucja w Japonii od czasu objęcia władzy przez premierkę Sanae Takaichi w 2025 roku. Poprzednia miała miejsce w czerwcu 2025 roku. Stracono wówczas Takahiro Shiraishiego, seryjnego mordercę zwanego "zabójcą z Twittera", który w 2017 roku zamordował i poćwiartował dziewięć osób.

W japońskim systemie penitencjarnym wyroki śmierci są wykonywane wyłącznie przez powieszenie. Skazani przebywają w odosobnieniu w celach nierzadko przez kilkanaście lat. O wyznaczonej dacie wykonania kary dowiadują się niespodziewanie, zazwyczaj zaledwie na kilka godzin przed egzekucją.

Mimo międzynarodowych nacisków na zniesienie kary śmierci Japonia i Stany Zjednoczone są jedynymi krajami grupy G7, które nadal ją stosują, co spotyka się z krytyką ze strony Unii Europejskiej i organizacji broniących praw człowieka. Japońskie społeczeństwo w zdecydowanej większości popiera utrzymanie tych surowych przepisów. Sondaże z 2024 roku pokazują, iż ponad 80 procent Japończyków popiera karę śmierci, uznając ją za "nieuniknioną".

Redagował AM