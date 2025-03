46 lat w celi śmierci czekał na egzekucję. Otrzyma rekordowe odszkodowanie

46 lat w celi śmierci

W poniedziałek ten sam sąd zdecydował o przyznaniu odszkodowania mężczyźnie w wysokości łącznie ponad 217 mln jenów, co stanowi równowartość ponad 5,4 mln zł. Tym samym za każdy dzień swojej 46-letniej odsiadki mężczyzna otrzyma 12,5 tys. jenów, czyli ok. 320 zł. Sędzia Kunii Koshi przyznał, cytowany przez BBC, że Japończyk doznał "niezwykle silnego" bólu psychicznego i fizycznego.

Japończyk niesłusznie skazany

Iwao Hakamada, były bokser, uznawany jest za osobę najdłużej czekającą na wykonanie kary śmierci na świecie. W 1968 roku został skazany za poczwórne morderstwo - szefa zakładu przetwórstwa pasty miso, w którym pracował, i trzech członków jego rodziny, do którego doszło dwa lata wcześniej. Utrzymywał, że jest niewinny, a obciążające go zeznania podpisał pod wpływem gróźb i bicia przez policjantów. Mimo to w 1980 roku japoński Sąd Najwyższy wydał wyrok skazujący na karę śmierci.

W celi przebywał aż do 2014 roku, gdy sąd zdecydował o jego zwolnieniu, zawieszeniu kary śmierci i wznowieniu procesu, gdy nabrano podejrzeń, że dowody przeciwko niemu zostały sfałszowane przez śledczych. Testy DNA wykazały, że krew na znalezionych ubraniach ofiar nie należała do oskarżonego. W marcu 2023 roku sąd zdecydował o ponownym rozpatrzeniu sprawy, co doprowadziło do jego uniewinnienia.