Siatka podglądaczy nagrała ponad 10 tysięcy nagich kobiet w gorących źródłach w Japonii

Policja rozbiła w Japonii siatkę podglądaczy, którzy przez 30 lat z ukrycia fotografowali i nagrywali kobiety zażywające nago kąpieli w gorących źródłach. Ich ofiarami padło co najmniej 10 tysięcy kobiet – podały media.

Obserwowali kobiety kąpiące się w gorących źródłach

Podglądacze ukrywali się w górach i obserwowali kobiety kąpiące się nago w gorących źródłach z odległości kilkuset metrów. Robili im również zdjęcia i nagrywali przy pomocy teleobiektywów. Te same kobiety fotografowali i nagrywali również z ukrycia w innych sytuacjach, by porównywać ich wygląd nago i w ubraniach – podał "Asahi Shimbun".

Zdaniem śledczych podejrzani urządzali spotkania, na których wspólnie oglądali zdjęcia i nagrania podglądanych kobiet. Do filmów dołączali obsceniczne napisy. Mieli również podawać poznanym kobietom środki usypiające, molestować je i filmować – przekazała japońska gazeta.

Według policjantów Saito przyznał, że podglądał kobiety w co najmniej 100 różnych miejscach kraju, odkąd ukończył 20 lat. Miał też powiedzieć śledczym, że nawiązał co najmniej 100 znajomości w środowisku podglądaczy. Policja prowadzi dochodzenie, by złapać innych mężczyzn z tego kręgu