Kluczowe 2,5 sekundy zdecydowały o życiu Abego. "Gdyby był odpowiednio chroniony, można było tego uniknąć"

Były premier Shinzo Abe został postrzelony z bliskiej odległości 8 lipca podczas przemówienia przed dworcem kolejowym w zachodniej prefekturze Nara. Sprawca podszedł do byłego szefa japońskiego rządu od tyłu i oddał dwa strzały. Ranny polityk został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili jego śmierć. Zamachowiec został zidentyfikowany jako 41-letni Tetsuya Yamagami.

Kluczowe 2,5 sekundy między wystrzałami. Analiza Reutersa

Były premier przemawiał na środku zamkniętej drogi, na "wysepce". To pozwoliło uzbrojonemu zamachowcowi podejść do niego na kilka metrów. Początkowo nikt nie sprawdził Yamagamiego, nie zwrócił na niego uwagi. Ochroniarze nie zareagowali, kiedy mężczyzna szedł w stronę byłego premiera.

Na nagraniach widać, że między barierkami, gdzie przemawiał Abe, jest czterech ochroniarzy. Kiedy były premier zaczyna przemowę, z tyłu stoi zamachowiec i bije brawo. - Powinni byli zobaczyć napastnika, który z wyraźnym zamiarem podszedł od tyłu do Abego. Powinni wtedy zareagować - powiedział Kenneth Bombace, szef agencji Global Threat Solutions, która zajmowała się ochroną Joe Bidena w czasie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.

Na nagraniach widać, jak po pierwszym wystrzale Abe odwraca się przez lewe ramię i patrzy do tyłu. Dwaj ochroniarze próbują wejść między byłego premiera a zamachowca, a dwaj inni przemieszczają się w stronę napastnika, który wśród dymu zbliża się jeszcze bardziej. Po tym, jak oddaje drugi strzał, ochroniarze powalają go na ziemię.

Mitsuru Fukuda, profesor Uniwersytetu Nihon, który specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym i zapobieganiu terroryzmowi, twierdzi, że była to "błędna reakcja" ze strony ochroniarzy. Wskazuje, że zamiast biec w stronę zamachowca, powinni zasłonić Abego.

"Gdyby Abe był odpowiednio chroniony, można było tego uniknąć"

Członek Dyplomatycznej Służby Bezpieczeństwa USA, z którym rozmawiał Reuters, ocenił, że Abe powinien mieć jednego funkcjonariusza "bliskiej ochrony", który mógłby go błyskawicznie zasłonić i ewakuować. - My złapalibyśmy go za pasek i kołnierzyk, zasłonili ciałem i wynieśli - mówił.