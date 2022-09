Japonia zakazuje eksportu do Rosji towarów związanych z produkcją broni chemicznej

czytaj dalej

Dziennik "New York Times" podał, że Władimir Putin odrzucił prośby swoich dowódców wojskowych, by wycofać siły z Chersonia. Według przedstawicieli władz USA prezydent Rosji w coraz bardziej bezpośredni sposób angażuje się w podejmowanie decyzji wojskowych, co prowadzi do napięć.