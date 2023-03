Rosja wystrzeliła dwa pociski w cel na Morzu Japońskim. MSZ w Tokio: nasila działania na Dalekim Wschodzie

Rosyjska flota wojenna we Władywostoku

Rosyjska flota wojenna we Władywostoku mil.ru

Rząd w Tokio ma zachowywać czujność w sprawie operacji wojskowych Moskwy

Rosyjska flota wojenna we Władywostoku

Rosyjska flota wojenna we Władywostoku mil.ru

Reuters przypomina, że tydzień wcześniej dwa rosyjskie bombowce strategiczne zdolne do przenoszenia broni jądrowej latały nad Morzem Japońskim przez ponad siedem godzin. Moskwa wydała komunikat na ten temat w czasie, gdy premier Japonii Fumio Kishida rozpoczynał wizytę w Kijowie .

Rosyjska flota wojenna we Władywostoku

Rosyjska flota wojenna we Władywostoku mil.ru

Kishida spotkał się tam z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, potwierdził poparcie dla jego kraju i sprzeciw wobec rosyjskiej agresji. Japonia, ważny sojusznik USA w Azji, stanowczo potępiła inwazję i przyłączyła się do wielu spośród sankcji nałożonych na Rosję przez państwa zachodnie, co przyczyniło się do znacznego pogorszenia relacji Tokio-Moskwa.