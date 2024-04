Japońska rodzina cesarska dołączyła w poniedziałek do serwisu Instagram. Jak zauważa BBC, jeszcze przed stu laty członkowie monarchii cieszyli się w kraju boskim statusem. Obecnie jej przedstawicielom coraz trudniej jest jednak dotrzeć do młodych. Stąd też "jednoznaczny krok w XXI wiek" cesarza Naruhito i cesarzowej Masako.

Dotąd członkowie japońskiej monarchii "byli bodajże ostatnią ze znanych rodzin panujących, która nie wkroczyła w pełni w epokę cyfrową" - ocenia w rozmowie z BBC analityk mediów Andrew Hughes. To zmieniło się w poniedziałek, kiedy w serwisie Instagram pojawiło się oficjalne konto rodziny cesarskiej. Zdaniem BBC, podobny krok był nieunikniony. Chcąc dotrzeć do młodego pokolenia, konsumującego przede wszystkim treści dostępne w internecie, cesarz Naruhito i cesarzowa Masako musieli wejść do świata online. Portal uprzedza jednak, że ci, którzy liczą na wgląd w prywatne sfery ich życia, mogą poczuć się rozczarowani.