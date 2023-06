Raport władz: "Wysterylizowano 25 tys. osób, wiele nie miało pojęcia, że są poddawane takiemu zabiegowi"

Japonia. Prawo eugeniczne miało eliminować "gorsze dzieci"

W raporcie zauważono, że sterylizacja odbywała się pod nieobowiązującym już dziś prawem eugenicznym. Pozwalało ono na sterylizację osób z niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną lub chorobami genetycznymi, aby zapobiegać narodzinom "gorszych" dzieci. Miało też na celu ograniczenie wzrostu liczby ludności w obliczu niedoborów żywności po wojnie. Sterylizacja była wymogiem do m.in. uzyskania dostępu do niektórych programów opieki społecznej lub do zawarcia małżeństwa. Niektórym osobom poddawanym zabiegowi mówiono np., że zostaną poddani rutynowej procedurze, takiej jak operacje wycięcia wyrostka robaczkowego, przez co nie miały one świadomości, że są sterylizowane - wskazano w dokumencie.