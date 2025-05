Trzęsienie ziemi w Japonii Źródło: Reuters

Turyści masowo odwołują podróże do Japonii z powodu przepowiedni, według której w tym roku ma tam dojść do wielkiej katastrofy - informuje CNN. Taką wizją podzieliła się autorka komiksów Ryo Tatsuki, o której mówi się, że już raz trafnie przewidziała kataklizm z 2011 roku.

Kluczowe fakty: Ryo Tatsuki jest japońską autorką mangi. W 2021 roku miała mieć "wizję", według której Japonię w 2025 roku czeka wielka katastrofa.

O Tatsuki pisze się, że już kiedyś trafnie wskazała datę tragedii, jaka nawiedziła kraj.

Zdaniem CNN jej słowa doprowadziły do lawinowego odwoływania podróży przez przestraszonych turystów.

W 1999 roku japońska autorka komiksów Ryo Tatsuki wydała publikację pt. "Przyszłość, którą widziałam". Ostrzegła w niej - pisze portal CNN - przed katastrofą, do jakiej dojdzie w marcu 2011 roku. Wskazany przez nią termin pokrył się z trzęsieniem ziemi i tsunami, do których doszło w północno-wschodnim japońskim regionie Tohoku, i które doprowadziły do awarii elektrowni atomowej w Fukushimie. Ciągle nie ma ostatecznych danych na temat liczby ofiar kataklizmu, ostatnie szacunki wskazują na około 20 tysięcy.

W 2021 roku ukazała się kolejna odsłona komiksu, a wraz z nią nowa przepowiednia artystki. Według niej do następnego wielkiego trzęsienia ziemi dojdzie w lipcu tego roku. Wskazała, że ruchy płyt tektonicznych między Japonią a Filipinami wywołają fale trzykrotnie wyższe niż te z tsunami z 2011 roku. Jej słowa według CNN spowodowały "nieuzasadnioną internetową panikę, która doprowadziła do lawiny odwołań podróży w ten region".

Turyści odwołują wakacje w Japonii

Stacja zauważa, że spekulacje przestraszyły głównie podróżnych z Chin kontynentalnych i Hongkongu. Stanowią oni odpowiednio drugą i czwartą największą grupę turystów odwiedzających Japonię. CN Yuen, dyrektor biura podróży z Hongkongu, potwierdził, że liczba rezerwacji wyjazdu do Japonii spadła o połowę już w czasie Wielkanocy i oczekuje się, że spadnie jeszcze bardziej w kolejnych dwóch miesiącach.

Strach odczuwalny jest jednak też w innych pobliskich krajach, jak Tajlandia czy Wietnam. Tamtejsze media społecznościowe zalewane są treściami, w których zaleca się ponowne rozważenie podróży do Kraju Kwitnącej Wiśni.

Wpływ mangi na decyzje turystów wynika w dużej mierze z tego, że prace Tatsuki są uważnie śledzone w Azji Wschodniej, a jej fani często wierzą, że potrafi ona dokładnie przewidywać przyszłość. W swoich komiksach rysuje kreskówkową wersję siebie, która dzieli się z innymi postaciami swoimi wizjami sennymi. Niektóre z nich okazywały się już podobne do wydarzeń, które rzeczywiście miały miejsce. Fani twierdzą, że przewidziała śmierć księżnej Diany, Freddie'go Mercury'ego czy pandemię COVID-19, jednak zdaniem krytyków wizje te były zbyt mgliste, by mogły być wzięte na poważnie. Po trafnym przewidzeniu trzęsienia ziemi z 2011 roku, lub też zbiegu okoliczności, stała się znana w wielu krajach regionu.

Cytowana przez japońską gazetę "Mainichi Shimbun" w zeszłym tygodniu, sama artystka doceniła, że wiele osób dzięki jej pracom jest bardziej przygotowanych na nadejście katastrof, ale zaapelowała, by jej fani "zbytnio nie ulegali" jej snom i "działali odpowiednio w oparciu o opinie ekspertów".

Zagrożenie katastrofą w Japonii

Japonia rzeczywiście jest zagrożona występowaniem trzęsień ziemi, choć nie wynika to z przepowiedni, a z położenia geograficznego. Leży bowiem na Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli w otaczającej Ocean Spokojny strefie rozciągającej się na długość około 40 tys. km, wzdłuż krawędzi płyt tektonicznych. Jest to obszar intensywnej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej.

Nadal jednak Japonia pozostaje popularnym kierunkiem wśród turystów. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2025 roku odnotowała rekordowe 10,5 miliona przyjezdnych.

