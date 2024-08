Resort obrony Japonii potwierdził, że doszło do pierwszego w historii naruszenia przestrzeni powietrznej kraju przez chiński samolot wojskowy. - To poważne naruszenie suwerenności i zagrożenie dla bezpieczeństwa - oznajmił rzecznik rządu Yoshimasa Hayashi we wtorek, dzień po incydencie nad Morzem Wschodniochińskim.