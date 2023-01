Premier Japonii przybędzie do Waszyngtonu. Spotka się z prezydentem USA Joe Bidenem

czytaj dalej

To, co mówi Władimir Putin, to on tylko mówi, żeby pokazać, że Ukraińcy nie chcą pokoju, żeby coś zrobić ze swoją armią, jakieś przegrupowanie - powiedział w "Faktach po Faktach" ukraiński poseł Mykoła Kniażycki, komentując zapowiedź krótkiego bożonarodzeniowo "rozejmu" ze strony Moskwy. Były ambasador Polski w USA Ryszard Schnepf odniósł się natomiast do zapowiedzi kolejnej pomocy militarnej dla Ukrainy z Waszyngtonu i Berlina. Według niego jest to element "uzgodnionej postawy całego Zachodu".