"Trudno przecenić, jak ważny to moment dla projektowania nowoczesnych samolotów"

Pierwszy poważny wypadek Airbusa A350

Zniszczeniu uległ zaledwie dwuletni model Airbusa A350-941, zarejestrowany we wrześniu 2021 roku. Model w listopadzie tego samego roku trafił do japońskich linii. Przed wypadkiem latał regularnie, z dużą częstotliwością, między Tokio a lotniskami w Fukuoce, Okinawie i Sapporo.

Japan Airlines pierwszego Airbusa A350 odebrały 13 czerwca 2019 roku w Tuluzie we Francji, gdzie mieści się siedziba Airbusa. W sumie linie zamówiły wówczas 31 samolotów A350 XWB (Xtra Wide Body, nawiązujące do szerokiego kadłuba), w tym 18 modeli A350-900 (przeznaczonego na trasy krajowe) i 13 A350-1000 (latającego na dłuższych dystansach międzynarodowych).

Model A350 XWB charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją aerodynamiczną, energooszczędnymi silnikami Rolls-Royce'a, a także kadłubem i skrzydłami z włókna węglowego. I to na ten ostatni element, jako szczególny przy opisywanym wypadku na lotnisku Tokio-Haneda, zwrócił uwagę Jon Ostrower, redaktor naczelny specjalistycznego portalu The Air Current.

Wskazał na to, jak kadłub zareagował na rozprzestrzeniający się ogień. Zaznaczył, że podobne zdarzenie obserwowaliśmy ostatnio w 2008 roku, gdy w bazie Andersen na wyspie Guam rozbił się bombowiec B-2. "To pierwszy raz, gdy widzimy to we współczesnym lotnictwie komercyjnym" - napisał. Włókno węglowe, o którym wspomniał Ostrower, wyróżnia się między innymi odpornością na wysoką temperaturę w porównaniu na przykład ze stopami metali.