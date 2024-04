Ponad 200 osób hospitalizowanych po zażyciu suplementu diety, pięć zmarło

Liczba osób hospitalizowanych w Japonii po zażyciu suplementu diety wytworzonego na bazie beni koji, czyli ryżu fermentowanego z czerwonymi drożdżami, wzrosła do 212 - informują media. Wskazują zarazem, że producent suplementu wiedział o doniesieniach, wedle których suplement może być szkodliwy, dwa miesiące wcześniej, zanim zdecydował o wycofaniu go z obrotu.

Japońskie media informację o 212 osobach hospitalizowanych po zażyciu Benikoji Choleste Help podały w poniedziałek. Po zażyciu suplementu z powodu uszkodzenia nerek zmarło łącznie pięć osób. Japoński resort zdrowia, opierając się na raporcie producenta suplementu, firmy Kobayashi Pharmaceutical, przekazał, że do niedzieli łącznie 1224 osoby zwróciły się o udzielenie pomocy medycznej po spożyciu suplementu, a do firmy skierowano około 53 tys. zapytań w związku z działaniem produktu.