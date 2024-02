Pochodząca z Ukrainy Miss Japonii po dwóch tygodniach zrzekła się tytułu. "Bardzo przepraszam"

Miss Japonii zrzeka się tytułu i przeprasza

Kontrowersje wokół Miss Japonii

Zwycięstwo Shiino wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych w Japonii na temat tego, co to znaczy być Japończykiem. Kilka osób zamieściło w serwisie X wpisy, w którym podało w wątpliwość, czy osoba urodzona poza granicami Japonii może być jej "twarzą". Inni twierdzili, że Shiino ma prawo reprezentować kraj. "Jeśli masz japońskie obywatelstwo, to jesteś Japończykiem. Czy można jeszcze coś dodać?" - przekazał jeden z użytkowników X.

W przemówieniu, które wygłosiła po otrzymaniu korony Miss Japonii, Shiino powiedziała, że "czuje wdzięczność, że w końcu została zaakceptowana jako Japonka". Później w wywiadzie dla "Japan Times" przyznała, że w dzieciństwie miała trudności ze względu na swoje pochodzenie. - Przez całe życie mówiono mi, że nie jestem wystarczająco japońska, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, ale wiem, że jestem Japonką. Nic na to nie poradzę. Nikt nie ma prawa mówić mi, że nie jestem - powiedziała dziennikowi. - Nie sądzę, by istniała jedna rzecz, która czyniłaby cię Japończykiem. To kwestia serca - kontynuowała 26-latka. - Jeśli ktoś uważa, że jest Japończykiem, to nim jest - dodała.