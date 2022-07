Japonia. Po zabójstwie byłego premiera Shinzo Abego, partia rządząca może zyskać w wyborach

W niedzielę (10 lipca) odbywają się wybory do wyższej izby parlamentu w Japonii. Według analityków, kierowana przez obecnego premiera, Fumio Kishidę, Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) może liczyć na zwycięstwo. Jego skala może się nawet zwiększyć w stosunku do wcześniejszych przewidywań, bo Kishida jest protegowanym zamordowanego byłego premiera Shinzo Abego. Można więc liczyć na "falę głosów współczucia".

W piątek (8 lipca) około południa zastrzelony został były premier Japonii Shinzo Abe. Przemawiał - w ramach kampanii wyborczej - przed dworcem kolejowym w zachodniej prefekturze Nara. Wybory do izby wyższej japońskiego parlamentu odbywają się w niedzielę, dwa dni po tych tragicznych wydarzeniach. Jak przewidują analitycy, mogą przynieść partii rządzącej sukces większy niż się wcześniej spodziewano.

Skala zwycięstwa partii obecnego premiera może być większa

Podczas wieców politycznych zwiększyła się jednak obecność policji. Gdy premier Kishida pojawił się na spotkaniu, na miejscu zainstalowano skaner do wykrywania metali, co jako środek bezpieczeństwa było do tej pory w Japonii czymś niezwykłym.