Japonia zatwierdza pigułki "dzień po" bez recepty

Japonia dopuszcza do użytku pigułki "dzień po" bez recepty. Tzw. antykoncepcja awaryjna będzie na razie dostępna w ramach testów do marca 2024 roku.

Specjalna komisja przy Ministerstwie Zdrowia Japonii zatwierdziła w poniedziałek sprzedaż tzw. pigułek "dzień po" bez recepty w aptekach, czyli antykoncepcję awaryjną - poinformowała japońska agencja Kyodo. Na razie to program pilotażowy i potrwa do marca przyszłego roku.

Zgodnie z nowymi regulacjami, apteki, które będą mogły sprzedawać pigułki "dzień po" bez recepty, muszą zatrudniać profesjonalnych farmaceutów oraz być czynne w weekendy, noce i święta. Muszą też być w stanie koordynować swoje działania z pobliskimi klinikami położniczymi i ginekologicznymi. Do tej pory kobiety, aby uzyskać pigułkę "dzień po", musiały udać się do lekarza po receptę.

Japonia zatwierdziła pigułkę "dzień po" bez recepty

Jak przypomina "Japan Times", według statystyk Japońskiego Towarzystwa Położnictwa i Ginekologii skuteczność pigułek "dzień po" największa jest ciągu pierwszych 24 godzin po stosunku, kiedy wynosi nawet 95 proc. Po 72 godzinach spada do około 58 proc. Według portalu wielu ekspertów opowiada się za zwiększaniem do nich dostępu, bo mogłoby to pomóc ofiarom gwałtów i jednocześnie potencjalnie zmniejszyło zapotrzebowanie na usługi aborcyjne. Przychylnie nastawieni do nich są też sami Japończycy. Spośród ponad 46 tys. uwag przesłanych w ramach konsultacji publicznych tamtejszemu ministerstwu zdrowia, ponad 90 proc. aprobowało sprzedaż antykoncepcji awaryjnej bez recepty.

Japonia zezwala na stosowanie pigułek aborcyjnych

"Guardian" zauważa, że decyzja o próbnym dopuszczeniu do sprzedaży pigułek "dzień po" bez recepty zapada kilka tygodni po tym, jak w kwietniu Japonia zezwoliła na sprzedaż pigułki aborcyjnej do zakończenia ciąży na jej wczesnym etapie. Aborcja w tym kraju jest legalna do 22. tygodnia ciąży, jednak do niedawna jedyną opcją jej dokonania był zabieg w klinice czy szpitalu. Pigułkę aborcyjną Japonki mogą teraz legalnie zastosować do 9. tygodnia ciąży.