Yoshi i Joe zademonstrowali "bliskość w relacjach dwustronnych ich krajów"

W czwartek doszło do pierwszej rozmowy telefonicznej prezydenta USA Joe Bidena z premierem Japonii Yoshihide Sugą. Amerykański przywódca z zapewnił szefa japońskiego rządu o "niezachwianym zobowiązaniu" do obrony jego kraju. Politycy uzgodnili, że będą mówić do siebie po imieniu.

Suga i Biden zgodzili się co do konieczności całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Biden potwierdził też zobowiązanie do zapewniania Japonii "rozszerzonego odstraszania" – poinformował w oświadczeniu Biały Dom, odnosząc się do obejmującego Japonię "parasolu nuklearnego" USA, czyli obietnicy odpowiedzi na ewentualny atak jądrowy na ten kraj.