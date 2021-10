Premier Japonii zapowiada "nowy kapitalizm". Ma pomóc przejść przez pandemię

Nowy plan gospodarczy Japonii

Aby doprowadzić do „nowego kapitalizmu” i osiągnąć wzrost w erze postpandemicznej, Kishida wezwał do skoncentrowania budżetu na czterech obszarach – nauce i technologii, rewitalizacji gospodarek regionalnych, bezpieczeństwie gospodarczym i wychowaniu dzieci. Kishida zobowiązał się już do wdrożenia pakietu stymulacyjnego wartego dziesiątki bilionów jenów, aby wesprzeć gospodarkę kraju i przezwyciężyć skutki pandemii.