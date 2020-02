"Kult jednostki" i "lata nieprawidłowości". Nissan chce od byłego szefa prawie 100 milionów dolarów

Nissan nie jest jedyną stroną występującą przeciwko byłemu szefowi firmy. Minister sprawiedliwości Japonii Masako Mori zapowiedziała niedawno, że "nigdy nie podda się" w działaniach mających na celu ściągnięcie Ghosna do Japonii, aby stanął on przed sądem.

W sprawie byłego szefa Nissan oświadczył, że stworzył on wokół siebie "kult jednostki". Zdaniem firmy Ghosn wykorzystał co najmniej 3,9 miliona euro ze spółki Nissan-Renault na cele osobiste, w tym na przyjęcie we francuskim Wersalu, wycieczkę do Rio de Janeiro i prezenty ze sklepu Cartier w Paryżu. Prawnicy byłego szefa Nissana skrytykowali raport jako "pełen uprzedzeń, niespójny i stworzony jedynie w celu oskarżenia Carlosa Ghosna".