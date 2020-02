Po raz pierwszy stwierdzono u niej koronawirusa w styczniu. W środę po raz drugi

Władze prefektury Osaki poinformowały, że u mieszkanki, która skarżyła się na ból gardła i bóle w klatce piersiowej, po raz drugi stwierdzono obecność koronawirusa. To pierwszy taki przypadek w Japonii. Premier Shinzo Abe przekazał, że ze względu na zagrożenie zakażeniem władze zamkną szkoły w całym kraju.

Japonia zamyka szkoły

Premier Japonii Shinzo Abe poinformował, że szkoły w tym kraju mają być zamknięte od poniedziałku do końca przerwy wiosennej, która rozpoczyna się pod koniec marca i potrwa niecałe dwa tygodnie. Ministerstwo zdrowia podało, że przedszkola będą działały. Oznacza to, że do 34 847 szkół nie pójdzie 12,8 mln uczniów.