"Morderca z Twittera" przyznał się do winy

"Morderca z Twittera", jak okrzyknięto go w Japonii, został zatrzymany, gdy policja rozpoczęła dochodzenie dotyczące zniknięcia kobiety. W toku postępowania śledczy w 2017 roku weszli do mieszkania Shiraishiego w mieście Zama, niedaleko Tokio, gdzie znaleźli rozczłonkowane ciała ofiar.

Przed sądem Takhiro Shiraishi przyznał się do wszystkich zarzucanych mu zbrodni. Mimo że prawnicy starali się go bronić, tłumacząc, że ofiary zgadzały się na odebranie im życia, sam oskarżony odrzucał te wersję, wskazując na ślady uderzeń na głowach ofiar. - Robiłem to, by nie stawiały oporu - powiedział przed sądem.