Molestują kobiety w metrze, nagrania wrzucają do internetu. Na czym polega chikan

Stacja namierzyła trzech mężczyzn zarządzających trzema różnymi stronami internetowymi, na których sprzedawane są tysiące nagrań pokazujących molestowanie seksualne w komunikacji miejskiej. Większość z tych filmów jest do siebie podobna - mężczyzna z ukrycia nagrywa kobietę i podąża za nią do pociągu, a następnie dotyka ją w intymne miejsca, opisuje BBC.

Chikan, problem w japońskim transporcie publicznym

W dodatku proceder chikan według BBC stał się jednym z najpopularniejszych rodzajów pornografii w Japonii i rozprzestrzenił się też na inne kraje azjatyckie. Stacja dotarła do chińskiej strony internetowej, zawierającej filmy nagrane nie tylko w Japonii, ale też w Chinach , Korei Południowej, Tajwanie i Hongkongu. Miała też wgląd do grupy na Telegramie, do której dołączyło 4 tys. członków. Mężczyźni wysyłają sobie nawzajem wskazówki odnośnie tego, jak napastować kobiety. Jeden z członków grupy, posługujący się pseudonimem "Wujek Qi", zyskał sobie miano "guru" społeczności i jest autorem dziesiątek zamieszczanych tam nagrań.

Ofiara molestowania w pociągu: nie mogłam nic zrobić

Jedną z ofiar molestowania jest 24-letnia Takako (imię zmienione). Gdy w wieku 15 lat jechała pewnego dnia do szkoły, nagle w zatłoczonym pociągu poczuła czyjąś dłoń na swoim ciele, opisuje jej relację BBC. Myślała, że ktoś przypadkowo ją dotknął, ale gdy ta osoba zaczęła dotykać ją w intymne miejsca, zdała sobie sprawę, że to molestowanie. - Nie mogłam z tym nic zrobić - powiedziała dziewczyna. Sprawca wkrótce zniknął w tłumie. Wyznała też w rozmowie z BBC, że był to pierwszy raz, gdy doświadczyła molestowania, ale później zdarzało się to bardzo często, niemal codziennie, przez wiele lat.