Milion ton wody z elektrowni jądrowej jeszcze w tym roku ma trafić do morza. Sąsiednie kraje zaniepokojone

Japoński rząd szacuje, że "w okolicach wiosny lub lata" woda ze zniszczonej w 2011 roku przez tsunami elektrowni jądrowej Fukushima zostanie wypuszczona do morza. Informacje w tej sprawie pojawiły się po piątkowym posiedzeniu gabinetu.

Jak pisze Reuters, decyzja o wypuszczeniu ponad miliona ton wody z elektrowni zapadła już w kwietniu 2021 r. Agencja dodaje, iż wówczas szacowano, że nastąpi to "za około dwa lata". Tymczasem według BBC każdego dnia elektrownia produkuje 100 metrów sześciennych skażonej wody, która jest mieszaniną wody gruntowej, morskiej oraz tej używanej do chłodzenia reaktora. Jest ona nastepnie filtrowana i składowana w zbiornikach. Mają one jednak 1,3 mln metrów sześciennych pojemności i miejsce w nich się kończy. W lipcu ub. roku japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że organy regulacyjne uznały operację wypuszczenia wody za bezpieczną - woda zostałaby przefiltrowana w celu usunięcia większości izotopów. Według Reutersa, nadal zawierałaby jednak śladowe ilości trytu. BBC, powołując się na ekspertów, pisze że tryt (izotop wodoru powstający przy reakcji jądrowej - red.) bardzo trudno jest usunąć z wody, ale szkodliwy dla ludzi może być jedynie w dużych dawkach.