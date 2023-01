"Milion plus" po japońsku. Milion jenów na dziecko za wyprowadzkę z Tokio

Rząd Japonii planuje wprowadzenie nowego programu, mającego na celu walkę z przeludnieniem stolicy kraju. Rodzinom, które zdecydują się na wyprowadzkę z Tokio i jego okolic zostanie wypłacona pomoc finansowa w wysokości 1 miliona jenów (równowartość około 34 tysięcy złotych) na każde dziecko - informuje "The Guardian".

Pomimo pierwszego od 25 lat spadku populacji Tokio, odnotowanego w 2021 roku, rząd Japonii planuje nakłonić mieszkańców stolicy do przenoszenia się w inne rejony państwa. Zmiany mają wejść w życie w kwietniu, wraz z początkiem nowego roku podatkowego. Władze liczą, że dzięki temu do 2027 roku ze stolicy wyprowadzi się około 10 tysięcy osób. Obecnie populacja Tokio to niemal 14 milionów ludzi.

Zatłoczone ulice Tokio Shutterstock

Milion jenów na dziecko dla rodzin, które opuszczą Tokio

Planowany program przyniesie spore zmiany w zakresie pomocy finansowej dla rodzin opuszczających stolicę Japonii. Do tej pory mogły one liczyć na podstawową zapomogę w wysokości do 3 milionów jenów (równowartość około 102 tysięcy złotych) oraz na dodatkowe świadczenie w postaci 300 tysięcy jenów (ponad 10 tys. złotych) na każde dziecko. Po wprowadzeniu nowego programu, mieszkańcy 23 okręgów Tokio oraz sąsiadujących z nimi prefektur Saitama, Chiba oraz Kanagawa, którzy zdecydują się przeprowadzkę w mniej zurbanizowane rejony państwa, poza 3 milionami podstawy otrzymają dodatkowe świadczenie w postaci 1 miliona jenów na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia.

By otrzymać zapomogę migrujący z Tokio będą musieli spełnić kilka warunków. Po przeprowadzce, przez 5 kolejnych lat nie będą oni mogli wrócić do mieszkania w stolicy. W przeciwnym razie zostaną zmuszeni do oddania otrzymanych już pieniędzy. Dodatkowo, co najmniej jeden z członków rodziny powinien zatrudnić się w małej lub średniej firmie w miejscu nowego zamieszkania, otworzyć tam własny biznes lub kontynuować poprzednie zatrudnienie w formie zdalnej.

Program będzie w połowie finansowany ze środków rządowych, a w połowie z funduszy gmin, które przyjmą nowych mieszkańców.

Autor:jdw//am

Źródło: The Guardian, PAP