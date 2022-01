Mieszkańcy miasta opuszczonego po awarii w Fukushimie mogą znów nocować w swoich domach

Od czwartku część mieszkańców Futaby może wracać tam na noc, by przygotować się do powrotu do domów. Dotyczy to osób zameldowanych w tych częściach miasta, co do których nakaz ewakuacji może zostać zniesiony w czerwcu 2022 roku – podała agencja Kyodo. Według stacji NHK chodzi o około 15 procent miasta.