Miał wrzucić do drinka trutkę na szczury. Agent nieruchomości oskarżony o zabójstwo studentki

Pracujący jako agent nieruchomości mieszkaniec japońskiego Kyoto został oskarżony o śmiertelne otrucie 21-letniej studentki - informują lokalne media. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna podał ofierze silnie trujący tal, wykorzystywany często jako trutka na szczury, rozpuszczając go w jej drinku.

Jak podaje dziennik "Ashai Shimbun", 37-letni Kazuki Miyamoto został aresztowany 3 marca w Kyoto. Postawiono mu zarzut zamordowania 21-letniej Hinako Hamano poprzez podanie jej talu, niebezpiecznego pierwiastka chemicznego używanego często jako trutka na szczury. Portal wyjaśnia, że już jeden gram tej substancji, zaliczanej do grupy metali, może zabić dorosłego człowieka. W dodatku po rozpuszczeniu w płynach nie wydziela ona żadnego zapachu, nie ma też smaku, przez co jest trudna do wykrycia.