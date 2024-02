Koniec słynnego Nagiego Festiwalu. Jeden powód

Nagi Festiwal, czyli Hadaka Matsuri, odbywa się co roku od ponad tysiąca lat w kilku miejscach Japonii . To tradycyjne święto, w trakcie którego niemal nadzy uczestnicy, ubrani jedynie w białe przepaski na biodrach i tradycyjne skarpetki, starają się zapewnić sobie szczęście na kolejny rok.

Koniec Nagiego Festiwalu

Najbardziej znanym elementem festiwalu jest kąpiel uczestników w lodowatej wodzie, w trakcie której przepychają się oni między sobą i próbują dostać do wybranego, zupełnie nagiego mężczyzny (shin-otoko), którego dotknięcie ma pozwolić odpędzić złe duchy i przynieść pomyślność. CNN opisuje, że rytuały w ramach festiwalu różnią się w skali kraju. W ostatnim takim wydarzeniu w Kokuseki wzięły udział setki mężczyzn, którzy wykąpali się w rzece Yamauchigawa, modlili się w świątyni, a następnie toczyli walkę o torbę drewnianych talizmanów pobłogosławionych przez kapłana. Zwycięzcą został 49-letni Kikuchi Toshiaki. - To smutne, że festiwal się kończy. Uczestniczyłem w nim, mając nadzieję, że będzie niezapomniany - przyznał w rozmowie z japońską stacją NHK.

Kryzys demograficzny w Japonii

Japonia od wielu lat zmaga się z kryzysem demograficznym. Współczynnik dzietności wynosi obecnie 1,3, podczas gdy do utrzymania populacji na stabilnym poziomie powinien wynosić 2,1. Od dekady kraj odnotowuje większą liczbę zgonów niż urodzeń. Z danych za zeszły rok wynika, że co dziesiąty Japończyk jest w wieku 80 lat lub więcej, co sprawia, że Japonia jest krajem z najstarszą populacją świata. Kurcząca się siła robocza prowadzi to z kolei wyzwanie wobec konieczności finansowania emerytur i opieki zdrowotnej.