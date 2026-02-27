Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sama przebiła szklany sufit. Potem powiedziała "nie" kobietom

Sanae Takaichi
Sanae Takaichi pierwszą kobietą na czele japońskiego rządu
Źródło: Reuters
Premierka Japonii Sanae Takaichi wykluczyła dopuszczenie kobiet do sukcesji tronu. Jej stanowisko koliduje z wysokim poparciem społecznym dla cesarzowych oraz malejącą liczbą męskich następców w dynastii.

- Rząd, podobnie jak ja, szanuje raport ekspertów, który uznał za właściwe ograniczenie uprawnień do tronu wyłącznie do męskich potomków w linii prostej, należących do rodu cesarskiego - oświadczyła w piątek Sanae Takaichi.

Wcześniej polityk przekonywała, że kwestia zapewnienia ciągłości rodu jest "pilna", sugerując jednak rozwiązanie polegające na włączeniu do rodu cesarskiego dalekich krewnych płci męskiej, a nie dopuszczenie kobiet do władzy.

Sanae Takaichi
Sanae Takaichi
Źródło: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON POOL

Poglądy Sanae Takaichi

Choć 64-letnia Takaichi przełamała tak zwany szklany sufit, zostając w ubiegłym roku pierwszą kobietą na stanowisku premiera, jej agenda polityczna daleka jest od postulatów feministycznych i reprezentuje twarde konserwatywne skrzydło. Sprzeciwia się między innymi nowelizacji kodeksu cywilnego, która pozwoliłaby kobietom na zachowanie swojego nazwiska rodowego po ślubie. Opozycja wytyka jej również, że w obecnym gabinecie zasiadają zaledwie dwie kobiety.

"Wraca" drugie mocarstwo Azji. Bać się czy kibicować?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wraca" drugie mocarstwo Azji. Bać się czy kibicować?

Sebastian Zakrzewski

Debata o sukcesji

Kwestia sukcesji powraca w debacie publicznej od lat. W sondażu przeprowadzonym przez agencję Kyodo News w 2024 roku 90 procent respondentów opowiedziało się za pomysłem panowania cesarzowej, ponieważ japońska rodzina cesarska boryka się z problemem malejącej liczby męskich potomków.

Jeszcze w 2005 roku rządowy komitet zalecił, by tron dziedziczyło najstarsze dziecko niezależnie od płci. Dyskusję ucięły jednak narodziny księcia Hisahito w 2006 roku, bratanka obecnego cesarza Naruhito, na którym dziś spoczywa przyszłość dynastii.

Tron Chryzantemy to najstarsza nieprzerwana monarchia dziedziczna na świecie, której mityczne początki sięgają 660 roku p.n.e.

OGLĄDAJ: "Poprzednie weta to była igraszka, teraz jest prawdziwy test"
Zgorzelski

"Poprzednie weta to była igraszka, teraz jest prawdziwy test"

Zgorzelski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Justyna Sochacka /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON POOL

Udostępnij:
Tagi:
Japonia
Czytaj także:
Trwają poszukiwania Bożenki. Manula ktoś prawdopodobnie celowo wypuścił
Manul z poznańskiego zoo odnaleziony. "Wygląda, jak po city breaku"
Poznań
Prezydent RP Karol Nawrocki
"To najpoważniejszy dylemat, który zdefiniuje go na długie miesiące i lata"
Polska
Na śliskiej drodze kierowcy zjeżdżali do rowu
Za szybka jazda, szybki efekt. Pięć aut w rowie po serii kolizji
WARSZAWA
Wypadek we Wrocławiu
Centrum Wrocławia zablokowane dla ruchu tramwajów
Wrocław
imageTitle
Wracają eliminacje mistrzostw świata. Kiedy i o której mecz z Łotwą?
EUROSPORT
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Malownicze spotkanie na niebie. Zobacz zdjęcia
METEO
Donald Trump
Budowa sali balowej Trumpa. Sąd podjął decyzję
Świat
Zatrzymany mężczyzna
Okradli wynajmowany apartament i kolegę. Usłyszeli 22 zarzuty
WARSZAWA
imageTitle
Coś niesamowitego wisiało w powietrzu. "Mecz, który będzie wspominany latami"
EUROSPORT
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
Zbigniew Bogucki
"A kto tak powiedział, że nie chcę?"
Polska
Tunel drogi ekspresowej S2 na Ursynowie zamknięty
Nocny pożar samochodu w tunelu S2
Polska
Jest zgoda na odstrzał dzików pod Warszawą
Jest zgoda na odstrzał dzików pod Warszawą. Sto osobników. Na początek
WARSZAWA
Odwilż, śnieg, roztopy
Cieplej, ale niebezpiecznie. Ostrzeżenia IMGW
METEO
34 min
pc
Polacy chcą być cyborgami. Dlaczego mężczyźni chcą się "zhakować"?
Czas przyszły
sklep
Ten sklep był w styczniu najtańszy w Polsce
BIZNES
Amerykański myśliwiec F/A-18F Super Hornet nad pokładem lotniskowca USS Gerald R. Ford (CVN 78)
Dowódca sił na Bliskim Wschodzie "przedstawił Trumpowi opcje uderzenia na Iran"
Świat
Wysoki poziom wody, ostrzeżenia hydrologiczne
Alarmy hydrologiczne wysokiego stopnia
METEO
imageTitle
Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. O której godzinie ceremonia?
EUROSPORT
imageTitle
Wpadł do szybu windy. Przeszedł sześciogodzinną operację
EUROSPORT
Hillary Clinton po przesłuchaniu w Izbie Reprezentantów
Clinton zeznawała. W pewnym momencie "zrobiło się dość nietypowo"
Świat
imageTitle
Pierwsze skoki po igrzyskach. O której dziś kwalifikacje w Bad Mitterndorf?
EUROSPORT
26 min
pc
Tykająca bomba. Choroba, której nie wolno ignorować
TVN24+ Originals
Flagi na konferencjach w Sejmie
Nawrocki i Sikorski na tle innych flag. "To jest symboliczne"
Polska
Funkcjonariusz talibskiej ochrony sprawdza pojazd na punkcie kontrolnym w Kabulu
"Nasza cierpliwość się skończyła". Odpowiadają "na otwartą agresję"
Świat
Prokuratura i kolej badają okoliczności wypadku w Bierwieckiej Woli
Tragiczny wypadek na stacji kolejowej. Pasażerowie byli "poganiani gwizdkiem"
RADOM
Radosław Sikorski podczas wygłaszania exposé w Sejmie
Exposé Sikorskiego, podwójne morderstwa w Opolskiem, Clinton o sprawie Epsteina
TO WARTO WIEDZIEĆ
1 godz
pc
Gierszał bez złudzeń: to, czego nas uczono, ma się nijak do tego, co nas czeka
Monika Olejnik
Pogodny dzień
Aż 18 stopni. Co jeszcze nas czeka?
METEO
GettyImages-2263757403ff
Lech grał na pół gwizdka. Do awansu wystarczyło
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica