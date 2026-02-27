Sama przebiła szklany sufit. Potem powiedziała "nie" kobietom

- Rząd, podobnie jak ja, szanuje raport ekspertów, który uznał za właściwe ograniczenie uprawnień do tronu wyłącznie do męskich potomków w linii prostej, należących do rodu cesarskiego - oświadczyła w piątek Sanae Takaichi.
Wcześniej polityk przekonywała, że kwestia zapewnienia ciągłości rodu jest "pilna", sugerując jednak rozwiązanie polegające na włączeniu do rodu cesarskiego dalekich krewnych płci męskiej, a nie dopuszczenie kobiet do władzy.
Poglądy Sanae Takaichi
Choć 64-letnia Takaichi przełamała tak zwany szklany sufit, zostając w ubiegłym roku pierwszą kobietą na stanowisku premiera, jej agenda polityczna daleka jest od postulatów feministycznych i reprezentuje twarde konserwatywne skrzydło. Sprzeciwia się między innymi nowelizacji kodeksu cywilnego, która pozwoliłaby kobietom na zachowanie swojego nazwiska rodowego po ślubie. Opozycja wytyka jej również, że w obecnym gabinecie zasiadają zaledwie dwie kobiety.
Debata o sukcesji
Kwestia sukcesji powraca w debacie publicznej od lat. W sondażu przeprowadzonym przez agencję Kyodo News w 2024 roku 90 procent respondentów opowiedziało się za pomysłem panowania cesarzowej, ponieważ japońska rodzina cesarska boryka się z problemem malejącej liczby męskich potomków.
Jeszcze w 2005 roku rządowy komitet zalecił, by tron dziedziczyło najstarsze dziecko niezależnie od płci. Dyskusję ucięły jednak narodziny księcia Hisahito w 2006 roku, bratanka obecnego cesarza Naruhito, na którym dziś spoczywa przyszłość dynastii.
Tron Chryzantemy to najstarsza nieprzerwana monarchia dziedziczna na świecie, której mityczne początki sięgają 660 roku p.n.e.
