Świat

Mały makak Punch "jest nękany"? Oświadczenie zoo

pap_20260220_25O
Makak japoński Punch ze swoim pluszowym przyjacielem
Źródło: Reuters
"Otrzymaliśmy wiele głosów zaniepokojenia" - przyznaje w nowym oświadczeniu Ichikawa City Zoo. W sieci pojawiły sugestie, że makak Punch, gwiazdor mediów społecznościowych, padł ofiarą nękania.

Punch, mały siedmiomiesięczny makak z japońskiego zoo, stał się gwiazdą internetu, gdy świat obiegły jego zdjęcia z pluszowym orangutanem zastępującym mu mamę. Zainteresowanie małpką jest ciągle duże. W sieci pojawiły się ostatnio nowe filmy, na których zwierzak ucieka przed członkami stada. Zaniepokojeni internauci zaczęli się zastanawiać, czy Punch padł ofiarą nękania. Do obaw odniosło się Ichikawa City Zoo. We wtorek ogród zoologiczny wydał oświadczenie w sprawie makaka - podaje "The Japanese Times".

Makak Punch
Makak Punch
Źródło: PAP/Abaca

Czy Punch jest prześladowany w stadzie?

"Otrzymaliśmy wiele głosów zaniepokojenia od osób z Japonii i z zagranicy" - przekazało Ichikawa City Zoo. Jednak przedstawiciele ogrodu uspokajają: osobniki dominujące mogą dyscyplinować inne makaki. Zoo tłumaczy, że w społeczności makaków takie działania są naturalne i zupełnie różne od prześladowania w ludzkim rozumieniu tego słowa.

W cytowanym przez japońskie media oświadczeniu odniesiono się również do głosów internautów, którzy sugerowali oddzielenie w tej sytuacji małej małpki od innych. "Punch przyzwyczaił się do życia w tym stadzie, więc oddzielenie go teraz wiązałoby się z ryzykiem, że nigdy nie będzie mógł do niego powrócić" - pisze Ichikawa City Zoo, zapewniając jednocześnie, że Punch spędza większość dnia spokojnie.

Ta historia poruszyła świat. Pluszak znika z półek
Dowiedz się więcej:

Ta historia poruszyła świat. Pluszak znika z półek

BIZNES

Punch przyszedł na świat w lecie ubiegłego roku. Według opiekunów zwierząt, matka makaka, która była w ciąży pierwszy raz w życiu, mogła porzucić młode z powodu stresu spowodowanego falą upałów. Po siedmiu miesiącach bezskutecznego poszukiwania matki zastępczej, która by go zaakceptowała, zdecydowano o tym, by dać mu maskotkę. Punch przytulał się do niej, spacerował z nią po wybiegu i szybko stał się internetową sensacją.

W lutym tak wiele osób chciało w lutym zobaczyć Puncha, że z uwagi na ogromne kolejki zoo wprowadziło ograniczenia wstępu.

Tysiące widzów i jedna śluza. Podglądamy i się nie wstydzimy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tysiące widzów i jedna śluza. Podglądamy i się nie wstydzimy

Anna Winiarska

Opracowała Ewa Żebrowska / am

Źródło: The Japan Times, The Times

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Abaca

Japonia zwierzęta
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica