Głęboko zakorzeniona kultura nękania i molestowanie seksualne. Raport o japońskiej armii

Ponad 1300 zgłoszeń, w tym o mobbingu i molestowaniu

W opublikowanym w zeszłym tygodniu raporcie przeanalizowano 1325 zgłoszeń dotyczących prześladowania i nadużyć. Większość z nich dotyczy mobbingu wobec podwładnych, czyli nękania lub innych nadużyć ze strony przełożonych. Około 12 procent spraw to przypadki molestowania seksualnego.

Problem z uzyskaniem pomocy

Z dokumentu wynika, że ponad 64 procent ofiar negatywnych praktyk nigdy nie spotkało się z jakimkolwiek doradcą. Wiele osób z tej grupy przyznało też, że nie sądzi, iż mogłoby to spowodować jakąkolwiek poprawę ich sytuacji.

Rząd chce wdrożyć "drastyczne środki"

- Należy tak szybko, jak to możliwe pilnie rozważyć i wdrożyć drastyczne środki - dodał.

Rina Gonoi toczy batalię, by ukarać rzekomych sprawców

Początkowo wydawało się, że oficjele nie chcą jej wierzyć. Kiedy zgłosiła rzekome nadużycie władzom wojskowym, wszczęto dwa dochodzenia. Oba jednak umorzono z powodu braku dowodów. To skłoniło ją do nagłośnienia sprawy w mediach społecznościowych i przeniesienia swojej walki o sprawiedliwość do internetu.